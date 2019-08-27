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البنتاغون يتهم الصين “بالبلطجة” في المياه قبالة فيتنام

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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، إن الصين “تتدخل بالإكراه” في أنشطة النفط والغاز في المياه التي تطالب فيتنام بالسيادة عليها، متهمة بكين بانتهاج “أساليب بلطجة”.

وأظهرت بيانات لتتبع حركة السفن أن سفينة استطلاع صينية وسعت نطاق أنشطتها يوم السبت لتشمل منطقة قريبة للساحل الفيتنامي بعد أن عبرت الولايات المتحدة وأستراليا عن قلقهما بشأن تصرفات الصين في ممرات مائية متنازع عليها.

وقال البنتاغون في بيان “في الآونة الأخيرة، استأنفت الصين تدخلها بالإكراه في أنشطة نفط وغاز فيتنامية قائمة منذ زمن طويل في بحر الصين الجنوبي”.

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وأضاف البنتاغون أن أنشطة بكين تتعارض مع تعهد وزير الدفاع الصيني وي فنع خه هذا العام بالتزام بلاده “بمسار التطوير السلمي”.

وقال البيان “لن تفوز الصين بثقة جيرانها ولا احترام المجتمع الدولي بمواصلة أساليب البلطجة”.

ويوجد نزاع بين فيتنام والصين منذ سنوات بشأن منطقة مائية من المحتمل أن تكون غنية بمصادر طاقة وممر شحن مزدحم في بحر الصين الجنوبي.

 

المصدر: واشنطن – رويترز

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