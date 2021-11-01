البنتاغون يحذر من أي خطوات تصعيدية أو أعمال عدوانية روسية تجاه أوكرانيا

أعلن البنتاغون أنه يتابع الوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا على خلفية الأنباء عن “أنشطة غير اعتيادية” لروسيا في المنقطة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له يوم الاثنين: “نحن على علم بالأنباء حول الأنشطة العسكرية غير العادية لروسيا بالقرب من أوكرانيا، ونواصل المشاورات مع الشركاء والحلفاء بهذا الشأن”.

وأضاف: “ليس بوسعي أن أتحدث عن نوايا روسيا، لكننا نتابع الوضع في المنطقة”.

وأشار إلى أن أي خطوات تصعيدية أو أعمال عدوانية ستثير قلقا لدى واشنطن.

وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قطارات عسكرية وقوافل شاحنات تنقل دبابات وصواريخ في جنوب غرب روسيا بالقرب من أوكرانيا.

وكانت السلطات الأوكرانية وبعض الدول الغربية قد أعربت عن قلقها في الفترة الأخيرة إزاء الزيادة المزعومة للقوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

وكانت موسكو قد أكدت مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا ليس موجهة ضد أحد ويجب ألا تثير قلقا لدى أي جهة، وأنها تعتبر شأنا داخليا لروسيا.

فيما تأتي هذه التعزيزات بعد أن قام وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بجولة في منطقة البحر الأسود ، وتوقف في الدول الشريكة في الناتو أوكرانيا وجورجيا ورومانيا العضو الكامل في التحالف ، للتعبير عن التضامن وبناء المزيد من الدعم لمواجهة روسيا في المنطقة.

ويقاتل الانفصاليون المتحالفون مع روسيا في شرق أوكرانيا القوات الحكومية الأوكرانية منذ 2014.

في عام 2014 أيضًا، استولت القوات الروسية على منطقة القرم في أوكرانيا ، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية صارمة على البلاد.

في مارس، بعد أسابيع فقط من تنصيب الرئيس جو بايدن ، حشدت روسيا الآلاف من القوات والمعدات العسكرية الثقيلة والسفن البحرية والطائرات على الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم ، واحتجزتهم هناك لأسابيع وأثارت مخاوف من حدوث غزو.