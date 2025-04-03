البنتاغون يحقق في استخدام وزير الدفاع لتطبيق غير آمن لتنسيق ضربات اليمن

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس فتح تحقيق في استخدام وزير الدفاع بيت هيجسيث لتطبيق تجاري غير سري للرسائل النصية لتنسيق شن الضربات الأمريكية على جماعة الحوثي في اليمن في 15 مارس آذار.

وكتب ستيفن ستيبينز، القائم بأعمال المفتش العام، في مذكرة “الهدف من هذا التقييم هو تحديد مدى امتثال وزير الدفاع وموظفي وزارة الدفاع الآخرين لسياسات وإجراءات وزارة الدفاع المتعلقة باستخدام تطبيق تجاري للرسائل النصية في المهام الرسمية”.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، سنراجع الامتثال لمتطلبات السرية والاحتفاظ بالسجلات”.