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البنتاغون يدفع بوحدات إضافية من الحرس الوطني لواشنطن

منذ 7 دقائق
عناصر من الحرس الوطني

عناصر من الحرس الوطني

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قررت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، الدفع بوحدات إضافية من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن، حسب ما كشفه مسؤول أمريكي.

واضطرت موريل بوزر، عمدة العاصمة واشنطن، إلى فرض حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وليس الرئيس ترامب.

وأظهرت لقطات مصورة عشرات من أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب تقدموا صوب المحتجين ويبعدونهم عن مبنى الكونجرس في واشنطن.

وسبق أن أكد كريس ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أن الحرس الوطني في واشنطن بالكامل في حالة تأهب.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد رفضت في وقت سابق طلبا من مسؤولي العاصمة واشنطن لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونجرس (الكابيتول)، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته .

وسبق أن طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من الحرس الوطني “تطهير وتأمين” مبنى الكابيتول.

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