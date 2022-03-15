البنتاغون يرصد تحرّكات القوات الروسية على جبهة كييف.. ما الجديد؟

لا تزال القوات الروسية على بعد حوالي 15 إلى 20 كيلومترا إلى الشمال الغربي وحوالي 20 إلى 30 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة كييف، بحسب ما أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية.

واذ قال المسؤول الأميركي أن كييف “تتعرض للقصف بنيران طويلة المدى مع تزايد وتيرة استهداف التجمعات السكنية”، أشار الى أن “لا تقدم أو تقدم محدود للقوات البرية الروسية لاسيما على جبهة كييف”، مؤكدا أن الجيش الأوكراني لايزال يدافع عنها.

وأضاف أنه لايزال يسيطر على بروفاري ولاتزال ماريوبول معزولة وتتعرض للقصف العنيف، بينما لم يتم رصد أي تحرك واضح تجاه ميكولايف أو محاولات لتجاوزها.

وقدّر احتفاظ الروس والأوكرانيين بنحو 90 في المئة من قوتهم القتالية المتاحة.

وأكد أن الولايات المتحدة لم تلحظ أية تحركات روسية أو نقل إمدادات من مناطق روسية باتجاه أوكرانيا “ولكن لدينا سبب للإعتقاد بأن الروس يفكرون في خيارات مختلفة لتوفير الإمدادات”.

وتابع: “لا توجد إشارات على أن بيلاروس تنشر قوات في أوكرانيا أو تستعد للقيام بذلك”.