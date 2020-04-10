البنتاغون يشتري كمامات بـ86 مليون دولار‎

عقدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صفقة بقيمة 86 مليون دولار؛ لشراء كمامات من شركة بورتوريكية.

وأبرمت الوزارة الاتفاق، بعدما كانت قد ألزمت مؤخرا كافة عناصرها بارتداء كمامات للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت في بيان، أن قيمة الصفقة بلغت 86 مليون دولار، دون ذكر عدد الكمامات المتفق عليها.

وقالت إن الصفقة ستكتمل حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لافتة إلى أن الكمامات ستُوزع على عناصرها العسكريين فقط.

ويضم الجيش الأمريكي حوالي مليونا و300 ألف جندي.

وحتى صباح الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و600 ألف، والوفيات تجاوزت 95 ألفا، بينما المتعافين نحو 357 ألفا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد في الإيجاز الصحفي لخلية الأزمة الأميركية حول فيروس كورونا المستجد أن مؤشرات مكافحة المرض تسير على نحو جيد، مشيرا إلى أن منحنى الوباء بدأ في التراجع.

وشدد على أن “الأميركيين يمضون قدما بهدف واحد وهو هزيمة كورونا”.

وقال، ليل الخميس، إن البلاد “تجاوزت عتبة المليوني اختبار لفيروس كورونا، وهو ما لم يتحقق في أي دولة أخرى”، على حد تصريحات ترمب.

وأشار الرئيس الأميركي إلى “اختبار 19 عقارا لعلاج الفيروس”، مؤكدا على تواصل الجهود في هذا المجال بالتعاون مع كبرى شركات الصيدلة مثل فايزر وغيرها.

ووجه ترمب “الشكر لكل العاملين في الخطوط الأمامية للحرب ضد كورونا”.