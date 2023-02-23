البنتاغون يكشف عن أول صورة للمنطاد الصيني قبل إسقاطه

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، عن صورة تظهر ما تشتبه واشنطن في أنه منطاد تجسس صيني تم إسقاطه فوق المياه الإقليمية بداية فبراير/شباط.

وتظهر الصورة المنطاد وهو فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة في 3 فبراير/شباط، حسب ما قال البنتاغون يوم الأربعاء.

وتم التقاط الصورة من قمرة القيادة لطائرة استطلاع عسكرية أمريكية.

وبعد يوم واحد فقط، أسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية ساوث كارولينا.

وتم الانتهاء من استعادة حطام المنطاد في نهاية الأسبوع الماضي.

وزاد الحادث من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث ترفض بكين هذا الادعاء، قائلة إن المنطاد كان للأبحاث المدنية وانحرف عن مساره “بالقوة القاهرة” ودخل المجال الجوي الأمريكي عن غير قصد.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد هاجم رد الفعل الأمريكي بشأن المنطاد، معتبرا أنه “هستيري وسخيف”.

وخلال كلمته أمام تجمع لقادة العالم في مؤتمر ميونخ للأمن، قال وانغ إن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مفهوم مضلل بشأن بكين”.

واتهم وزير خارجية الصين الولايات المتحدة بـ”محاولة تشويه سمعة” بلاده، في الوقت الذي تنفذ فيه واشنطن سياسات تتعارض مع مبادئها مثل التجارة الحرة.