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البنتاغون يكشف مكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني

منذ 4 ساعات
البنتاغون

البنتاغون

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كشف مسؤولون في وزراة الدفاع توقعات البنتاغون عن المكان المحدد الذي من المحتمل أن يسقط فيه الصاروخ الصيني مساء السبت ، حسب ما نقلت شبكة سي أن أن الأميركية.

وقالت المحطة الأميركية نقلا عن المصدر العسكري إنه من المتوقع أن يسقط الصاروخ الذي أطلقته الصين في مكان غير مأهول في دولة تركمانستان.

وأضافت القناة أن وزارة الدفاع الأميركية توقعت دخول الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي الأرضي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش يوم السبت.

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، فأن الحطام سيقع بين 23:27 و05:27 فجرا السبت، بتوقيت غرينتش.

وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق “لونغ مارش 5 بي”، الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها “عودته اللاطوعية” إلى الأرض.

ويأتي توقع وزارة الدفاع الأميركية مخالفا للتوقعات الأوروبية، التي تنبأت وقوع حطام الصاروخ في منطقة البحر المتوسط.

وقام نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ “لونغ مارش 5 بي” الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، وقد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ.

وكان الصاروخ الصيني “لونغ مارتش 5” قد أرسل إلى الفضاء، ولكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

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