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البنتاغون يكشف موعد تسليم منظومة الدفاع الجوي (ناسامس) لأوكرانيا

منذ 12 دقيقة
منظومة "ناسامس" الأمريكية للدفاع الجوي

منظومة "ناسامس" الأمريكية للدفاع الجوي

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، (الثلاثاء 27-9-2022) إن الولايات المتحدة لن تبدأ في تسليم منظومة الدفاع الجوي المتطورة (ناسامس) لأوكرانيا قبل شهرين آخرين أو نحو ذلك، مفندة التقارير التي تشير إلى أن أوكرانيا تسلمتها بالفعل.

‭ ‬ونُقل عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل خاطئ في مقابلة تلفزيونية باللغة الإنجليزية في مطلع الأسبوع إشارته إلى تسلم المنظومة تلك.

‭ ‬وصحح برنامج (واجه الأمة) الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) نص المقابلة معترفا بوجود خطأ في الترجمة، وحاول البنتاجون تصحيح الأمور بشأن منظومة الصواريخ أرض-جو الوطنية المتطورة (ناسامس).

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون في إفادة صحفية “لم تسلم الولايات المتحدة منظومة ناسامس إلى أوكرانيا في هذه المرحلة. نتوقع تسليم أول صارخين خلال الشهرين المقبلين أو نحو ذلك”.

وتسعى كييف منذ فترة طويلة إلى الحصول على هذه المنظومة المتطورة.

ووافقت الولايات المتحدة على إرسال ما مجموعه ثمانية صواريخ ناسامس إلى أوكرانيا حتى الآن، وقال رايدر إن الستة المتبقية ستسلم “على الأمد الطويل”.

وتعد منظومة الأسلحة هذه جزءا من التزام أكبر بأكثر من 15 مليار دولار للمساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، وفقا للحكومة الأمريكية.

كانت الأسلحة التي قدمها الغرب حاسمة لكييف، إذ ساعدتها في استعادة مساحات شاسعة من شمال شرق أوكرانيا في هجوم مضاد ناجح هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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