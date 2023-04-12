البنك الأوروبي: مستعدّون لدعم الإصلاحات التي وضعتها حكومة تونس

في إطار اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أوديل رينو باسو.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، جددت أوديل رينو باسو، استعداد مؤسستها لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية، لا سيما المتعلق منها بإصلاح المؤسسات العمومية، فضلًا عن الاستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية بخاصة في القطاعات الهامة والحيوية كالطاقات المتجددة والنقل وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وغيرها، إضافة إلى مواصلة دعم القطاع الخاص.

وأكدت رئيسة البنك ضرورة بلوغ تونس، لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى يتواصل دعم الشركاء لها لا سيما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأعربت عن استعداد مؤسستها لدعم الإصلاحات التي وضعتها الحكومة ومساندة تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

ومن جهته، قدم وزير الاقتصاد الخطوط الكبرى للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة التونسية مؤخرًا.

وأكد الوزير الحرص على تنفيذ البرنامج تدريجيًا بما يساعد على استرجاع نسق النمو واستعادة التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.