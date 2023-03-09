البنك الأوروبي يستثمر 1.5 مليار يورو بمناطق الزلزال بتركيا

قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الخميس، إنه سيستثمر ما يصل إلى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) خلال العامين القادمين لدعم إعادة الإعمار والتعافي‭‭‭ ‬‬‬في المناطق التي تعرضت للزلازل في تركيا الشهر الماضي.

وسيشمل الاستثمار 600 مليون يورو من خطوط الائتمان للبنوك المحلية من أجل الشركات والأفراد الذين تأثروا بالزلزال، فضلا عن إقراض الشركات العاملة في إعادة الإعمار.

وسيقدم البنك أيضا التمويل والمشورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بإصلاح الأضرار وبناء القدرة على الصمود.

وأفاد البنك أن الأضرار المادية الناتجة عن الزلزال في المنطقة بلغت 34 مليار دولار، مضيفا أن تكاليف إعادة البناء ستبلغ ضعف ذلك.

أسوأ كارثة

مضى شهر منذ ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة مناطق شاسعة من تركيا وأجزاء من سوريا في 6 فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها “أسوأ كارثة طبيعية” في المنطقة الأوروبية منذ قرن.

وبعد شهر من الكارثة، تواجه تركيا مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء المدن المدمرة حيث طُمر عشرات الآلاف من الأشخاص، ويعيش كثر من الناجين في خيم أو حاويات، بينما ارتفعت أرقام الضحايا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، إن حصيلة الزلزال ارتفعت إلى 45.968 قتيلا، بالإضافة إلى 4267 من اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم. ولقي آلاف آخرون حتفهم في سوريا.

وضرب الزلزال 11 محافظة تركية عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي، حين كان السكان نائمين في منازل غير مبنية للصمود أمام الهزات القوية.