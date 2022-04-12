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البنك الدولي: حزمة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا

12 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 4:57 مساءً
البنك الدولي

البنك الدولي

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قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الثلاثاء إن البنك الدولي يعد حزمة دعم جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا التي تمزقها الحرب من بينها مليار دولار من صندوق تابع للبنك لتنمية الدول الفقيرة.

وقال مالباس في وارسو إن هذه الحزمة أصبحت ممكنة بعد الموافقة على تقديم مليار دولار من مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية بالإضافة إلى دفع 100 مليون دولار لمولدوفا المجاورة.

وأضاف مالباس في تصريحات قبل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل إن دعم البنك يساعد أوكرانيا على تقديم خدمات مهمة من بينها دفع أجور العاملين في المستشفيات والمعاشات التقاعدية والبرامج الاجتماعية. وتأتي هذه المساعدة بالإضافة إلى نحو 923 مليون دولار في تمويل سريع الصرف وافق عليه البنك الدولي الشهر الماضي.

عقوبات وتحركات

وتأتي التطورات الأخيرة، بينما يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للبحث في فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، غير أن التكتل لا يزال منقسمًا بشأن مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسيين.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، مما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.

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