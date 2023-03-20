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البنك الدولي: خسائر الزلزالين في سوريا بلغ 5.2 مليار دولار

منذ 4 دقائق
آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا

آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا (رويترز)

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قال البنك الدولي الاثنين إن زلزالين وقعا في سوريا في فبراير\شباط ربما يتسببان في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا 5.5 بالمئة في عام 2023، وفي أن تبلغ تكاليف التعافي وإعادة الإعمار في سوريا 7.9 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف البنك أن تقريره عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات يقدر أن الزلزالين اللذين ضربا شمال وغرب سوريا في السادس من فبراير\شباط و20 فبراير\شباط تسببا في أضرار مادية بقيمة 3.7 مليار دولار في البلاد و1.5 مليار دولار أخرى من الخسائر الاقتصادية، مما يجعل إجمالي الخسائر 5.2 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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