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البنك الدولي يدعم الأردن بـ64 مليون دولار لمواجهة كورونا

23 - يونيو - 2021
الأردن يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الاردن

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أعلن البنك الدولي، عن دعم الأردن بـ63.75 مليون دولار، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لكورونا، والذي سيدعم المملكة في تحقيق هدفها لتطعيم 75% من السكان البالغين ضد كورونا.

وأضاف بيان للبنك الدولي أعلن فيه عن موافقته على التمويل، أن “البرنامج يدعم جهود تعزيز الوصول الآمن والفعال والعادل للقاحات فيروس كورونا، وتسريع برنامج التلقيح التدريجي لإعادة فتح أبواب الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا”.

ويشمل التمويل الإضافي قرضا بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتمويلا بشروط ميسرة بقيمة 12.5 مليون دولار مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، بالإضافة إلى منحة قدرها 1.25 مليون دولار مقدمة من جانب الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة “تقدر الحكومة الأردنية هذا التمويل الإضافي لدعم اللقاحات والذي يعد جزءا من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار تقدمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة تم الإعلان عنها مؤخرا لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية”.

وبدعم تمويلي ميسر من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، سيوفر المشروع وصولا شاملا ومنصفا إلى لقاحات كورونا للاجئين السوريين، وبالإضافة إلى ذلك، وبالدعم المالي المقدم من الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، فإن المشروع سيعزز إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين.

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