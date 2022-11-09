البنك الدولي يطلق صندوقا جديدا لخفض الانبعاثات

أطلق البنك الدولي صندوقا جديدا متعدد الشركاء لجمع التمويل من المجتمع الدولي بما في ذلك الدول المانحة والقطاع الخاص لبناء “مسارات قابلة للتطوير” نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ضمن آلية جديدة لتقليل الانبعاثات في الاقتصادات النامية.

وأوضح البنك الدولي في بيان أصدره خلال مشاركته في قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب27” في مدينة شرم الشيخ المصرية أن الشراكة الجديدة المعروفة بـ “توسيع نطاق العمل المناخي عن طريق خفض الانبعاثات” (سكيل) ستقدم منحا لخفض الانبعاثات على نحو يمكن التحقق منه مع توسيع مصادر التمويل للسلع العالمية.

ونقل البيان عن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس قوله إن تمويل قضية المناخ يحتاج إلى آليات جديدة رئيسة تجمع التمويل من المجتمع الدولي “لتحقيق خفض فعلي في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم النامي”.

وأوضح مالباس أن آلية “سكيل” تقدم وسيلة جديدة “غير مجزأة” للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي.

وقال إن خفض الانبعاثات القابل للتحقق منه بموجب “سكيل” والآليات المماثلة هي أيضا خطوة مهمة نحو بناء أسواق فعالة لائتمان الكربون.

وأشار البنك الدولي إلى أن آلية “سكيل” ستقدم تمويلا مناخيا يستند إلى النتائج بحيث تتلقى الدول منحا لتحقيق نتائج متفق عليها سلفا ويمكن التحقق منها “اعتمادا على خبرة مجموعة البنك الدولي في هذا المجال التي تمتد إلى عشرين عاما”.

وتابع أن “سكيل” ستدعم الدول “في بناء سجل حافل لتحقيق خفض في الانبعاثات من البرامج والسياسات المؤثرة التي يمكنهم تطبيقها لتحقيق أهدافهم الوطنية بخفض الانبعاثات”.

وأشار إلى أن آلية سكيل ستحقق أيضا أرصدة ائتمان زائدة يمكن تقديمها في أسواق الكربون مع إمكانية إطلاق تمويل إضافي من القطاع الخاص.