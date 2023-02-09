البنك الدولي يعتزم تقديم مساعدات إلى تركيا بقيمة 1.78 مليار دولار

قال البنك الدولي (الخميس 9-2-2023) إنه بصدد تقديم مساعدات إلى تركيا بقيمة 1.78 مليار دولار لتمويل أعمال الإغاثة والتعافي بينما تواجه الدولة صعوبات في أعقاب زلزال أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص وشرد مئات الآلاف.

وأضاف البنك في بيان أنه سيتيح 780 مليون دولار لأنقرة على الفور، إذ سيجري تحويل الأموال من مشروعي قرض قائمين للبنك الدولي في تركيا. وقال متحدث باسم البنك إنه يجري إعداد مساعدات بقيمة مليار دولار أخرى لأعمال التعافي وإعادة الإعمار في تركيا لكن ترتيبها سيستغرق مزيدا من الوقت.

من جهتها/ قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الخميس إنها ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة لتركيا وسوريا بقيمة 85 مليون دولار في أعقاب الهزات الأرضية المدمرة التي ضربت المنطقة هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة في بيان “تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إمدادات طارئة من الأغذية والمأوى للاجئين والنازحين حديثا وإمدادات شتوية لمساعدة العائلات على مواجهة البرد، وخدمات الرعاية الصحية الضرورية لتوفير الدعم في مواجهة الصدمات، ومياه الشرب الآمنة للوقاية من الأمراض، ومساعدات خاصة بالنظافة والصرف الصحي للحفاظ على سلامة الناس وصحتهم”.