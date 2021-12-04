البنك الدولي يعقد آمال كبيرة على قمة بايدن ونظيره الصيني

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ حملت إشارة إيجابية لتعافي الاقتصاد العالمي.

قالت في مؤتمر “رويترز نيكست”: “بالطبع، هذه إشارة إيجابية للغاية”، داعية جميع الدول إلى التركيز على “اتخاذ الإجراءات للتغلب على الأزمة الاقتصادية”.

وعقد الرئيسان قمة عبر الإنترنت منتصف شهر فبراير الماضي.

وخلال الاجتماع، تحدث جين بينغ عن الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الصين والولايات المتحدة، فيما أشار بايدن إلى أن “حكومتي البلدين يجب أن تفعلا كل ما في وسعهما حتى لا يؤدي التنافس إلى الصراع”.

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ سيعقدان قمة افتراضية يوم الاثنين، وسط توترات بشأن التجارة وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن التواصل المباشر مع شي هو أفضل طريقة لمنع العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم من الانزلاق نحو الصراع.

وكان مسؤول أمريكي قال لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إنه من المقرر عقد قمة افتراضية طال انتظارها بين الرئيس جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ مساء 15 نوفمبر.