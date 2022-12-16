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البنك الدولي يعلن عن تقديم حزمة مساعدات لدعم القطاع الخاص الأوكراني

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2022 12:05 مساءً
البنك الدولي

البنك الدولي

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أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة ملياري دولار لدعم المستثمرين في القطاع الخاص الأوكراني.

وقالت المؤسسة في بيان إن هذه المساعدات يُفترض “أن تلبي الحاجات الفورية للقطاع الخاص الذي دمرته الحرب، وأن تساعد في التحضير لإعادة الإعمار”.

وستمول المؤسسة نصف حزمة المساعدات، أما النصف الآخر فسيعتمد على الضمانات التي أعطتها الحكومات المانحة.

وبحسب بيانات المصرف المركزي الأوكراني، فإن 11 بالمئة من الشركات الأوكرانية اضطرت إلى الإغلاق منذ بدء الحرب مع روسيا، ووفق وزارة الاقتصاد الأوكرانية، فقد القطاع خمسة ملايين وظيفة منذ بدء النزاع.

وأضافت المؤسسة أن “شركات كثيرة تحافظ على الوظائف، وكذلك الخدمات والسلع الأساسية لكنها بحاجة إلى تمويل لمواصلة عملياتها”.

وأشارت المؤسسة إلى أنها وقعت مطلع الأسبوع اتفاقا مع الحكومة الأوكرانية لإعطائها نصائح استراتيجية بهدف إعادة بناء اقتصادها وتنفيذ إصلاحات لقطاعها المصرفي.

ومنذ بدء النزاع، تتلقى البلاد دعما ماليا كبيرا من المجتمع الدولي في مقدمته الولايات المتحدة، على المستويين العسكري والمالي.

واتفقت الدول المانحة في مؤتمر دولي عُقد في باريس الثلاثاء، على تقديم أكثر من مليار يورو لأوكرانيا بهدف دعم السكان لتحمل فصل الشتاء، في وقت دمرت الضربات الروسية منشآت الطاقة في البلاد.

ومنذ بدء النزاع، قدم البنك الدولي حوالى 18 مليار دولار للحكومة الأوكرانية، للسماح لها بالحفاظ على الخدمات العامة الأساسية.

    المصدر :
  • وكالات

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