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البنك الدولي يعلن وقف العمل مع تونس.. اليكم التفاصيل

منذ دقيقتين
البنك الدولي

البنك الدولي

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قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للموظفين في مذكرة اطلعت عليها رويترز إن البنك أوقف عمله مع تونس بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصرية.

وفي المذكرة، التي تم إرسالها في وقت متأخر أمس الأحد 5\3\2023، قال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس\آذار حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.

وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.

    المصدر :
  • رويترز

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