البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بـ 610 ملايين دولار لأوكرانيا

قال البنك الدولي (الثلاثاء 21-12-2022) إنه وافق على حزمة تمويل إضافية لأوكرانيا يبلغ حجمها 610 ملايين دولار لتلبية احتياجات الإغاثة العاجلة والتعافي مع استمرار الحرب الروسية.

وأضاف البنك أن الحزمة تتضمن قرضا إضافيا قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي، مدعوم بضمان من بريطانيا، ومشروعا جديدا لاستعادة وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، تتلقى البلاد دعما ماليا كبيرا من المجتمع الدولي في مقدمته الولايات المتحدة، على المستويين العسكري والمالي.

واتفقت الدول المانحة في مؤتمر دولي عُقد في باريس الثلاثاء، على تقديم أكثر من مليار يورو لأوكرانيا بهدف دعم السكان لتحمل فصل الشتاء، في وقت دمرت الضربات الروسية منشآت الطاقة في البلاد.

ومنذ بدء النزاع، قدم البنك الدولي حوالى 18 مليار دولار للحكومة الأوكرانية، للسماح لها بالحفاظ على الخدمات العامة الأساسية.