البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويقول إنها في "وضع جيد"

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند اثنين بالمئة في قرار مدروس بعناية اليوم الخميس، ولم يقدم أي مؤشرات حول خطوته التالية، إلا أن المستثمرين لا يزالون يراهنون على أن يتضمن جدول أعمال البنك المركزي في الشهرين المقبلين خفض الفائدة لمرة أخيرة هذا العام.

ويثبّت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة منذ يونيو حزيران بعد أن خفضها إلى النصف على مدى عام، وقال إنها في “وضع جيد” مع وصول التضخم إلى مستواه المستهدف والنمو الاقتصادي قرب إمكاناته، وهو نجاح نادر لبنك مركزي لم يحقق هدفه خلال معظم السنوات العشر الماضية.

وجدد البنك أيضا تعهده الممتد منذ زمن بأن تسهم البيانات الواردة في توجيه قرارات السياسة النقدية، وأنه لن يتعهد بأي قرارات مسبقا، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.

وكانت البيانات الاقتصادية، في مجملها، متسقة مع أحدث توقعات البنك، ما جعل قرار اليوم محسوما سلفا.