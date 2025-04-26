البنك المركزي الأوروبي يشكل فريق عمل لتيسير لوائح القطاع المصرفي

قال مصدر مطلع لرويترز اليوم السبت إن البنك المركزي الأوروبي شكل فريق عمل بهدف تيسير لوائح القطاع المصرفي، مضيفا أن لويس دي جيندوس نائب رئيسة البنك سيرأس هذا الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الفريق سيضم محافظي البنوك المركزية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا.

ولم يرد البنك المركزي الأوروبي ولا البنوك المركزية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا على طلبات من رويترز للتعليق حتى الآن.

ويأتي تشكيل فريق العمل عقب رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، دعا فيها محافظو البنوك المركزية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى تبسيط القواعد المصرفية الأوروبية نظرا لكونها “معقدة للغاية”.

وقال المحافظون الأربعة في رسالتهم الموجهة إلى مفوضة الخدمات المالية واتحاد الادخار والاستثمارات ماريا لويس ألبوكيركي “ينبغي إجراء تقييم شامل للآثار الناجمة عن جميع المعايير الصادرة في أوروبا… لضمان ألا تضيف بشكل تراكمي قواعد وتوقعات غير مقصودة”.

وأضافوا أن هذه المراجعة قد تؤدي إلى “اقتراح تشريعي… يتضمن تدابير ملموسة وواقعية لتبسيط (القواعد)”.