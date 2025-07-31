البنك المركزي التركي: مؤشرات على ارتفاع مؤقت للتضخم

قال البنك المركزي التركي، اليوم الخميس “إن المؤشرات الرئيسية تشير إلى ارتفاع مؤقت في التضخم الشهري في يوليو تموز، ولكن من المتوقع أن يكون الاتجاه الأساسي معتدلا”.

وأوضح البنك في محضر اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، والذي خفض فيه سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، أنه سيحدد أسعار الفائدة مع احتساب التضخم واتجاهه الأساسي لضمان تنفيذ سياسات تشديد السياسة النقدية الذي يتطلبه مسار تراجع التضخم المتوقع.

وأضاف البنك أيضا أن التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في يوليو تموز تأثر بتدابير السيطرة على الأسعار والتعديلات الضريبية بالإضافة إلى تطورات في البنود الفرعية لقطاع الخدمات.