الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنك المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 40.5%

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2025 3:33 مساءً
البنك المركزي التركي

البنك المركزي التركي

A A A
طباعة المقال

خفض البنك المركزي التركي الخميس سعر الفائدة الأساسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 40.5 بالمئة بمعدل أكبر قليلا من المتوقع، في خطوة تعد تباطؤا في دورة التيسير النقدي.

وجاء القرار بعد ارتفاع التضخم بشكل يفوق التوقعات في ظل تزايد المخاطر السياسية.

وفي اجتماعه السابق في يوليو تموز، خفض البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وهو ما تجاوز التوقعات، مع استئناف دورة التيسير النقدي بعد تعليقها مؤقتا بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام.

وتوقع جميع الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته رويترز، وعددهم 18، خفضا في سعر إعادة الشراء لأسبوع. وبلغ متوسط التوقعات 200 نقطة أساس وتراوحت التقديرات لسعر الفائدة بين 40 بالمئة و41.50 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا
روسيا تدين تصريحات بولندا بشأن المسيرات
الصين - بولندا
بولندا تحظر تحليق المسيرات وتحد من حركة الطائرات على الحدود الشرقية
علم النرويج - صورة من أرشيف رويترز
النرويج: خفر السواحل الليبي أطلق النار على سفينة لنا

الأكثر قراءة

مناصرون لحزب الله يحملون لافتة ترفض تسليم السلاح للجيش اللبناني
تسليم سلاح الحزب.. نائب ممانع يكشف المستور!
تشارلي كيرك ودونالد ترامب
ترامب يعلن إصابة تشارلي كيرك بطلق ناري
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط: الآتي أعظم