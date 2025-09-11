البنك المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 40.5%

خفض البنك المركزي التركي الخميس سعر الفائدة الأساسي بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 40.5 بالمئة بمعدل أكبر قليلا من المتوقع، في خطوة تعد تباطؤا في دورة التيسير النقدي.

وجاء القرار بعد ارتفاع التضخم بشكل يفوق التوقعات في ظل تزايد المخاطر السياسية.

وفي اجتماعه السابق في يوليو تموز، خفض البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وهو ما تجاوز التوقعات، مع استئناف دورة التيسير النقدي بعد تعليقها مؤقتا بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام.

وتوقع جميع الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته رويترز، وعددهم 18، خفضا في سعر إعادة الشراء لأسبوع. وبلغ متوسط التوقعات 200 نقطة أساس وتراوحت التقديرات لسعر الفائدة بين 40 بالمئة و41.50 بالمئة.