البنك المركزي التركي يخفّض أسعار الفائدة

خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسية بمقدار 150 نقطة أساس إلى 10.5 بالمئة، وهو خفض أكثر من المتوقع، ليستمر في دورة التيسير غير التقليدية بعدما دعا الرئيس “رجب طيب أردوغان” إلى خفض الفائدة إلى ما دون العشرة بالمئة بحلول نهاية العام.

أتى الخفض في سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع بعد ارتفاع التضخم السنوي فوق 83 بالمئة في أيلول، بينما تتسابق البنوك المركزية عالميًا في الاتجاه الآخر لتشديد السياسة.

وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.6150 مقابل الدولار بعد الإعلان. وخسرت الليرة 29 بالمئة من قيمتها هذا العام، فضلًا عن انخفاض بنسبة 44 بالمئة في عام 2021.

وكان 13 اقتصاديا من أصل 20 قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يخفض البنك أسعار الفائدة إلى 11 بالمئة.