البنك المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%

قال البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، إنه أبقى سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5 بالمئة بعد أن خفضه في مارس آذار للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وبلغ معدل التضخم في تونس 5.4 بالمئة في يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 6.2 بالمئة في المتوسط هذا العام، انخفاضا من سبعة بالمئة في 2024.

اتسع العجز التجاري في تونس إلى 3.46 مليار دولار في النصف الأول من 2025، ارتفاعا من 2.79 مليار دولار في العام السابق، مما ساهم في زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 بالمئة في العام السابق.