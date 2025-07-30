الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنك المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%

منذ 56 دقيقة
البنك المركزي التونسي

البنك المركزي التونسي

A A A
طباعة المقال

قال البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، إنه أبقى سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5 بالمئة بعد أن خفضه في مارس آذار للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وبلغ معدل التضخم في تونس 5.4 بالمئة في يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 6.2 بالمئة في المتوسط هذا العام، انخفاضا من سبعة بالمئة في 2024.

اتسع العجز التجاري في تونس إلى 3.46 مليار دولار في النصف الأول من 2025، ارتفاعا من 2.79 مليار دولار في العام السابق، مما ساهم في زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 بالمئة في العام السابق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب يضغط لنشر شهادات قضيتي إبستين وماكسويل
زيادة قتلى احتجاجات الوقود بأنغولا إلى 22
زيادة قتلى احتجاجات الوقود بأنغولا إلى 22
علم أوكرانيا
أوكرانيا ومصر تتفقان على خطوات لتعزيز تجارة الحبوب وزيت دوار الشمس

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لموجة حرّ جديدة في الأسبوع الثاني من آب!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يصل بيروت غداً
غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة