البنك المركزي السوري يعلن تأسيس "هيئة ضمان الودائع"

أعلن البنك المركزي السوري، الجمعة، تأسيس “هيئة ضمان الودائع”، بهدف حماية أموال المودعين وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات.

وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية في بيان نقلته قناة “الإخبارية السورية” الرسمية: “في إطار خطتنا الشاملة لتطوير النظام المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، يسرّني أن أعلن عن قرار إنشاء هيئة ضمان الودائع في سوريا”.

وأكد أن “القرار يهدف إلى حماية أموال المودعين ضمن معايير وضوابط واضحة، وتعزيز استقرار النظام المالي، ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثر مستقبلي في أي مؤسسة مالية”.

وأضاف أن “القرار يوفر بيئة أكثر أمانا لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية، ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، عبر بناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.

وبشأن الهيئة، قال حاكم المصرف إنها “ليست مجرد إجراء مؤسسي جديد، بل هي خطوة استراتيجية ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي، وتعزيز دوره كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة”.

قرار الحصرية يأتي بعد توافد رجال أعمال ومستثمرين إلى سوريا من أكثر من بلد عربي، حيث أُطلق من العاصمة دمشق في يوليو/ تموز الماضي، أول منتدى للاستثمار بين سوريا والسعودية، جرى خلاله توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.