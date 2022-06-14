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البنك المركزي الفرنسي يتوقع نمواً اقتصادياً بـ 0.25% في الربع الثاني

منذ 17 ثانية
البنك المركزي الفرنسي

البنك المركزي الفرنسي

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قال البنك المركزي الفرنسي اليوم الثلاثاء إن اقتصاد فرنسا من المتوقع أن يتفادى السقوط في ركود في الربع الحالي بعد أن انكمش في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأضاف أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سينمو بحوالي 0.25 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية يونيو حزيران، بعد أن انكمش 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام، معدلا تقديره للربع الثاني بالرفع بشكل طفيف من 0.2 بالمئة في توقعاته الشهر الماضي.

ومن ناحية أخرى، أظهر مسح أجراه البنك المركزي أن حصة الشركات الفرنسية التي تعاني من صعوبات في سلاسل التوريد تراجعت في مايو أيار إلى 61 بالمئة من 64 بالمئة في أبريل نيسان بينما ارتفعت قليلا في قطاع التشييد إلى 55 بالمئة من 54 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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