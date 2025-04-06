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البنك المركزي النيجيري يتدخل لدعم العملة بعد صدمة الرسوم الجمركية الأمريكية

منذ 3 ساعات
البنك المركزي في نيجيريا

البنك المركزي في نيجيريا

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قال البنك المركزي النيجيري اليوم الأحد إنه باع ما يقرب من 200 مليون دولار لدعم عملة البلاد، وذلك بعد أن أحدثت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدمة في الأسواق العالمية.

وقال البنك إن انخفاض أسعار النفط على خلفية الرسوم الجمركية يفرض “ديناميكيات جديدة على الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا”.

نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا وتعتمد على صادرات الخام لتوفير 90 بالمئة من احتياجاتها من النقد الأجنبي.

وجاء رد الفعل من البنك بالتدخل في سوق الصرف وبيع 197.71 مليون دولار للبنوك.

وقال في بيان “تتوافق هذه الخطوة المدروسة مع الهدف الأوسع للبنك المتمثل في تعزيز الاستقرار والشفافية والكفاءة بسوق الصرف”.

    المصدر :
  • رويترز

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