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البنوك تقود أسهم أوروبا للصعود بعد اعلان رفع أسعار الفائدة

منذ 9 دقائق
الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة مدعومة بمكاسب أسهم البنوك المستمرة بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، فيما دعم ارتفاع أسعار المعادن أسهم قطاع التعدين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6 بالمئة، مدعوما بصعود أسهم البنوك بنسبة 1.3 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبا، مع اقتراب أسعار النحاس في بورصة لندن من تسجيل أعلى مكاسب أسبوعية خلال ستة أسابيع على خلفية ضعف الدولار.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار غير مسبوق بلغ 75 نقطة أساس الخميس، في أوضح رسالة حتى الآن على عدم التهاون في مواجهة ارتفاع التضخم.

وينتظر المستثمرون اجتماعا لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق الجمعة، يهدف لاختيار حلول من قائمة طويلة من التدابير الممكنة لحماية المواطنين من الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة مع اقتراب الشتاء.

    المصدر :
  • رويترز

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