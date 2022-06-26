الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البورصة السعودية تعتزم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة

منذ 36 دقيقة
مؤشرات البورصة
A A A
طباعة المقال

تعتزم البورصة السعودية (تداول) إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة في الرابع من يوليو تموز، والتي “ستمكن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى”.

وقالت تداول في بيان الأحد “تم اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية للأسهم المفردة كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، وذلك بناء على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية”.

وأدخلت السلطات السعودية مجموعة إصلاحات لجذب مشتري ومصدري الأسهم الخارجيين في إطار الجهود المبذولة لجذب رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم فرنسا
شركات الطاقة الفرنسية تدعو إلى الحد فورا من استهلاك الطاقة
علم بريطانيا
بريطانيا قد تستهدف دولًا ناشئة بفرض حصص على واردات الصلب!
كالينينغراد
كالينينغراد تدفع النزاع بين روسيا والناتو نحو الهاوية النووية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟