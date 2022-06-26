البورصة السعودية تعتزم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة

تعتزم البورصة السعودية (تداول) إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة في الرابع من يوليو تموز، والتي “ستمكن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى”.

وقالت تداول في بيان الأحد “تم اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية للأسهم المفردة كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، وذلك بناء على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية”.

وأدخلت السلطات السعودية مجموعة إصلاحات لجذب مشتري ومصدري الأسهم الخارجيين في إطار الجهود المبذولة لجذب رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.