البورصة السعودية تغلق على ارتفاع وقطر تواصل خسائرها

أغلق المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية على ارتفاع الخميس بعد أن عززت أسهم شركات الطاقة المؤشر في اللحظة الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 2023 بفضل توقعات شُح الإمدادات، في حين واصلت قطر خسائرها للجلسة الثالثة.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة لتصل إلى 93 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 1.47 بالمئة أي 1.35 دولار ليصل إلى 93.23 دولار للبرميل.

وساعد الزخم الذي شهدته أسهم قطاع الطاقة في اللحظة الأخيرة المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لتعويض خسائره السابقة ليغلق مرتفعا 0.3 بالمئة.

وقفز سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.5 بالمئة، وارتفع سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 0.9 بالمئة.

وقفز سهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 2.8 بالمئة مع توقيع الشركة اتفاق مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل بين الرايس ورابغ بقيمة 7.78 مليار ريال (2.07 مليار دولار) مع الشركة السعودية لشراكة المياه.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعا 0.4 بالمئة مدعوما بارتفاع أسهم الشركة العالمية القابضة 0.7 بالمئة وارتفعت أسهم شركة اتصالات والمزيد، المعروفة سابقا باسم اتصالات، 2.1 بالمئة.

لكن المؤشر القطري خسر 0.5 بالمئة متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، إذ خسر سهم شركة قطر للبتروكيماويات 1.7 بالمئة، وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لدبي 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض 0.8 بالمئة في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وبانخفاض 2.6 بالمئة في بنك المشرق.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة مدعوما بقفزة 1.5 بالمئة في سهم البنك التجاري الدولي (مصر).

وارتفعت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11.7 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات، بعد توقيع اتفاق الاثنين مع الشركة الوطنية السعودية للإسكان لتطوير مدينة سكنية ذكية متكاملة ومستدامة بكلفة تبلغ 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار).