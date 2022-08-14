الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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البورصة السعودية تغلق على انخفاض

منذ 3 دقائق
بورصة السعودية

بورصة السعودية

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أغلقت البورصة السعودية على انخفاض طفيف، الأحد، مدفوعة بتراجع أسعار النفط يوم الجمعة، فيما ارتفع المؤشر القطري ارتفاعا طفيفا ليحقق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، بنحو اثنين بالمئة بفعل توقعات بأن اضطراب الإمدادات على الجانب الأمريكي من خليج المكسيك سيكون قصير الأمد فيما خيمت مخاوف الركود على توقعات الطلب المستقبلية.

وهبط المؤشر السعودي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك الرياض 1.2 بالمئة وسهم البنك السعودي البريطاني 0.7 بالمئة.

واستقرت أسهم أرامكو السعودية عند الإغلاق رغم إعلان عملاق النفط عن زيادة حادة في أرباحها الفصلية.

وزاد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم صناعات قطر 1.8 بالمئة. وصعد سهم شركة صناعة البتروكيماويات في خمس من ست جلسات بعدما سجلت الشركة الأسبوع الماضي زيادة حادة في صافي أرباحها نصف السنوية.

وخارج منطقة الخليج، استقر مؤشر البورصة المصرية دون تغيير، إذ عوضت المكاسب التراجع في أسهم الشركات المالية. وكان من بين الشركات الرابحة، المصرية للاتصالات التي قفزت 3.9 بالمئة.

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