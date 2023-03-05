البورصة السعودية تواصل مكاسبها مع زيادة الأرباح

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها، الأحد، للجلسة الثالثة على التوالي مدعومة بزيادة الأرباح والأداء الباعث على التفاؤل للقطاعات غير النفطية، فيما واصلت البورصة المصرية التراجع وسط عمليات جني الأرباح.

وصعد المؤشر السعودي 1.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.9 بالمئة وسهم رتال للتطوير العمراني 0.8 بالمئة.

وأظهر مسح اليوم الأحد أن أداء قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة سجل أعلى مستوى في ثماني سنوات في فبراير شباط مدفوعا بارتفاع كبير في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.

وارتفعت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بما يزيد على دولار للبرميل يوم الجمعة لتنهي الأسبوع على ارتفاع مدعومة بتجدد التفاؤل إزاء الطلب من الصين أكبر مستورد للخام.

وصعد سهم لجام للرياضة 2.6 بالمئة بعد زيادة كبيرة في الأرباح السنوية.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة مواصلا الخسائر بسبب عمليات جني الأرباح بعد أن سجلت السوق ارتفاعا في فبراير شباط.

ومع ذلك ظلت خسائر المؤشر محدودة مع قفزة 7.7 بالمئة لسهم المصرية للاتصالات.

وأفاد تقرير إعلامي بأن شركة الاتصالات وشركة هواوي مصر وقعتا اتفاقا لتعزيز التعاون في التحول الرقمي.