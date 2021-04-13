البيتكوين.. هل تتخطى هذه العملة الرقمية حاجز المليون دولار حقاً؟!

تستمر عملاق العملات الرقمية “البيتكوين” في تحقيق المزيد من المكاسب، خاصة بعدما كسرت اليوم حاجز الـ 62 ألف دولار لترتفع بنسبة 114 في المئة منذ بداية 2021.

وتتوقع تقارير اقتصادية عديدة أن يرتفع سعر هذه العملة المشفرة فوق الـ100 ألف دولار لكل وحدة بتكوين، وستبني مستويات دعم جديدة فوق هذا السعر، فيما يتنبأ آخرون بأن سعرها سيرتفع فوق المليون دولار على المدى المتوسط.

روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير” الذي يعتبر من أفضل الكتب مبيعا، يتوقع أن يصل سعرها خلال 5 سنوات لأكثر من من 1.2 مليون دولار، مشيرا إلى أنه اشترى عددا منها عندما كان سعرها 9 آلاف دولار.

ووفق تقرير نشره موقع “بتكوين.كوم” فقد تنبأ كيوساكي في ديسمبر من 2020 أن سعر عملة بتكوين سيتجاوز الـ 50 ألف دولار في 2021.

ورغم أن سعر بتكوين تجاوز الـ 60 ألف دولار، إلا أن كيوساكي يرى فيها فرصة للاستثمار، إذ أنها أصبحت كوعاء استثماري هام تشابه أهمية الذهب.

الخبير الاقتصادي المصري، وائل نحاس، قال لموقع “الحرة” إنه ليس من المستغرب أن تصل عملة بتكوين لمستويات فوق المليون دولار خلال العقد المقبل.

وأشار إلى أن العديد من الدول حول العالم، وجدت أن محاربتها لبتكوين لن يكون له جدوى، ولهذا بدأوا بإدخالها ضمن نظامهم الاقتصادي، فيما شرعت دول مختلفة في إيجاد عملتها المشفرة الخاصة بها.

وذكر نحاس أن بتكوين أصبحت وعاء استثماريا، يمكن أن يقوم المستثمر أكان فردا أو شركات أو صناديق استثمارية بتجزئتها والاستفادة منها بذلك، إذ أن عددها سيبقى محدودا، ولكن قيمتها ستتضاعف.

ويتوقع أن هذه العملة ستخترق حاجز الـ 65 ألف دولار خلال الصيف المقبل، وستنهي العام على سعر يتجاوز 165 ألف دولار، وبعد ذلك ستكون قفزات الأسعار فيها بمعدلات 20 ألف دولار، وخلال 5 إلى 10 سنوات سيكون سعرها فوق المليون دولار.

المحلل المالي في مجموعة “سي أف أي”، مهند عريقات، كان أكثر تحفظا في حديثه لموقع “الحرة” في توقعاته بوصول أسعارها فوق المليون دولار على المدى المتوسط.

يبدو أن اختراق سعر عملة بتكوين المشفرة على لسعر 60 ألف دولار خلال الفترة الماضية، لن يكون السعر الأعلى لها خلال العام 2021، إذ يتوقع أنها ستصل لمستويات 100 ألف دولار خلال الصيف.

ويتفق عريقات مع التوقعات بأن سعرها يمكن أن يصل لـ 70 ألف دولار خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن العملات المشفرة دفعت ببعض الدول إلى إجراء تجارب فعلية لتدشين عملات رقمية صادرة عن البنوك المركزية، والتي ستعمل بشكل خاضع لسيطرة السلطات، وذلك على خلاف ما تقوم عليه العملات المشفرة.

وأكد رغم أنها لا تزال محظورة في العديد من الدول، وتحاربها البنوك المركزية، إلا أن بتكوين ستجد نفسها نظام دفع أكثر شمولا ورشاقة في التعاطي مع التقلبات في الاقتصاد العالمي.

ويتوقع تقرير صادر عن أحد عمالقة “وال ستريت” بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن “بي أن واي”، أن تحقق هذه العملة مستويات تخترق فيها حاجز الـ100 ألف دولار، وستبني مستويات دعم جديدة لها بحلول يوليو المقبل، بحسب تقرير نشرته مجلة فوربس.

ويشير تقرير “بي أن واي” إلى أنه رغم العيوب التي تلف أسعار عملة البتكوين، إلا أن نموذج تحليل “الأسعار اعتمادا على نسبة المخزون للتدفقات من العملة المشفرة” يعتمد من أجل توقع سعر هذه العملة.

وتواصل عملة بتكوين تحقيق زيادات قياسية، وقد تضاعفت قيمتها ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة، إذ كان سعرها 20 ألف دولار فقط منتصف ديسمبر، وفق وكالة فرانس برس.