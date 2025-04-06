البيت الأبيض: أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية

كشف مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي، كيفن هاسيت، أن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية.

ونفى هاسيت أيضاً في مقابلة مع “إي بي سي نيوز”، اليوم الأحد، أن تكون رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية وسيلة غير مباشرة للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

في سياق متصل، أوضح هاسيت أن ترامب قرر عدم تطبيق رسوم على روسيا بسبب المفاوضات الحالية مع أوكرانيا.

في موازاة ذلك، قلّل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من شأن انخفاض سوق الأسهم منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، وقال إنه “لا يوجد سبب” لتوقع حدوث ركود اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية، وفق ما نقلت رويترز.

رسوم جمركية

وأعلن الرئيس الأميركي، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ابتداء من يوم السبت، مع تطبيق رسوم فردية على 60 دولة أخرى خلال أسبوع.

وبين عشية وضحاها تقريباً، ارتفع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة من 2.5% إلى ما يزيد عن 20%.