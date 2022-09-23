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البيت الأبيض: أمريكا لا ترى مبررا لتغيير الوضع النووي بعد تصريحات بوتين

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2022 1:07 صباحًا
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال البيت الأبيض (الجمعة 23-9-2022) إن الولايات المتحدة لا ترى أي داع لتغيير وضعها النووي بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة التي حذر فيها الغرب من أنه لا يخادع عندما يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير “نأخذ هذه التهديدات بوضوح على محمل الجد. لكننا لا نرى أي مبرر لتغيير وضعنا النووي في هذا الوقت”.

وأمر بوتين يوم الأربعاء بأول تعبئة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، وأيد خطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا وأثار على نحو صريح احتمال نشوب صراع نووي.

وفي خطاب التعبئة، وهو الأول منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، أكد بوتن أن الغرب تجاوز كل الحدود في العدوان على روسيا، متعهدا أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة في ترسانتها الضخمة إذا واجهت تهديدا من الغرب.

لكن بوتن لم يشر صراحة إلى استخدام السلاح النووي.

وعلى الجهة المقابلة، كانت التقديرات الغربية تشير إلى أن موسكو قد تلجأ، عقب الخسائر الأخيرة في أوكرانيا، إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي.

    المصدر :
  • رويترز

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