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البيت الأبيض: أمريكا لا تشجع أو تسهل شن هجمات داخل روسيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2023 1:31 صباحًا
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة سي.إن.إن (الاثنين 31-7-2023) إن الولايات المتحدة لا تشجع شن هجمات داخل روسيا أو تسهل القيام بذلك.

وكانت طائرات مسيرة معادية وصلت إلى وسط موسكو خلال الأشهر القليلة الماضية. ولم تقع أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح خلال تلك الهجمات، لكن مسؤولا أوكرانيا كبيرا قال الأسبوع الماضي إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من هذه الهجمات.

وفي وقت سابق أكد الكرملين أن الهجمات الأوكرانية على العاصمة الروسية بمثابة “عمل يائس” من جانب أوكرانيا بسبب نكساتها في ساحات المعركة.

وعلى العكس أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، غانا ماليار، “نجاح” الجيش الأوكراني لا سيما في الجنوب، حيث استعادت قوات كييف بعض الأراضي خلال شهرين.

وذكرت أن الهجوم الجاري في هذه المنطقة سمح الأسبوع الماضي بـ”تحرير” 12.6 كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها القوات الروسية، أو ما مجموعه 204.7 كيلومتر مربع منذ بدء هجوم كييف.

وتتقدم القوات الأوكرانية ببطء لأنها تواجه خطوط دفاع روسية قوية: الخنادق والكمائن المضادة للدبابات وحقول الألغام والقصف الجوي.

    المصدر :
  • رويترز
  • فرانس برس AFP

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