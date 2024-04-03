البيت الأبيض: أمريكا تتابع زلزال تايوان ومستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية

قال البيت الأبيض الأربعاء إن الولايات المتحدة تراقب التقارير المتعلقة بالزلزال الذي ضرب تايوان وتأثيره المحتمل على اليابان.

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي “الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية. جميع المتضررين في صلواتنا”.

فيما قال وو جيان فاو مدير مركز الرصد الزلزالي لدى الأرصاد الجوية التايوانية، اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024، إن الزلزال الأخير في الجزيرة كان الأقوى منذ 25 سنة.

وأضاف: “هذا الزلزال كان الأقوى منذ 25 عاما بعد الزلزال الذي وقع في 21 سبتمبر 1999، حيث بلغت شدته 7.3 درجة”.

كما أشار إلى أن زلزالين إلى أربعة زلازل بقوة 6 إلى 7 درجات تحدث في تايوان سنويا، لكن الزلازل الأخير تجاوز الـ7 درجات.

ووقع زلزال 21 سبتمبر 1999، المعروف أيضا باسم “زلزال 921″، في مدينة جيجي وتسبب بمقتل أكثر من 2.4 ألف شخص، وأصيب 11.3 ألف وبقي حوالي 100 ألف شخص بلا مأوى.

بينما وقع زلزال الأربعاء تحت البحر قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرق تايوان.

واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ7.4 درجة.

ووفقا لإدارة رصد الزلازل الصينية حدثت أكثر من 11 هزة أرضية بقوة أكثر من 4 درجات في الجزيرة