البيت الأبيض يجري محادثات مع إسرائيل لفتح ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات

قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات فيما أفادت مصادر “العربية” في القاهرة أن مصر اقترحت هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية لغزة.

يأتي ذلك فيما قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، الأربعاء، إن جميع أسرّة المستشفيات في القطاع قد امتلأت.

وأضاف أبو الريش في تصريحات نشرتها الوزارة على فيسبوك أن الأدوية والمستلزمات الطبية أيضا “في طريقها للنفاد”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية إلى 1127 والمصابين إلى 5339.

من جهتها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 60% من الضحايا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هم من النساء والأطفال.

وكتبت وزارة الصحة على صفحتها على الفيسبوك: “ما لا يقل عن 60% من الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال”.هذا وقتل أكثر من 30 شخصا وجرح المئات جراء مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ليل الثلاثاء وحتى فجر اليوم التالي، على ما أفاد مسؤول في حكومة حماس الأربعاء.

وطال القصف الذي تواصل حتى الصباح عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، حسبما قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة لوكالة “فرانس برس”. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عدة أهداف لحماس ليلا.

وقال معروف إن قطاع غزة “يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.. واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية”.

وأضاف أن الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة “تطلق نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية”.