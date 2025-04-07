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البيت الأبيض: أوروبا في حاجة لخفض الحواجز غير الجمركية

منذ 38 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، اليوم الاثنين “إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه خفض حواجزه غير الجمركية، بما في ذلك تلك الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة، إذا أراد التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب”.

وأضاف نافارو لشبكة (سي.إن.بي.سي) أن استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع ترامب لخفض الرسوم الجمركية مجرد “بداية جيدة ومحدودة”، لكن الحواجز غير الجمركية التي تشمل أيضا لوائح سلامة الأغذية أكثر أهمية من معدلات الرسوم.

وجاءت تصريحاته بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض على اتفاقية رسوم “صفر مقابل صفر” مع الولايات المتحدة للسلع الصناعية. ووافق وزراء الاتحاد على إعطاء الأولوية للمفاوضات على الانتقام.

وقال نافارو “أود أن أقول للاتحاد الأوروبي عندما تصدر هذه الإعلانات، هل ستكون حريصا جدا على إخبارنا أنك ستخفض الحواجز غير الجمركية الخاصة بك؟”.

وأضاف “أقو للاتحاد الأوروبي، تخل عن ضريبة القيمة المضافة البالغة 19 بالمئة. احترم قرارات منظمة التجارة العالمية بالسماح لنا ببيع لحم الخنزير والذرة ولحومنا في دولك”.

    المصدر :
  • رويترز

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