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البيت الأبيض: إرسال فريقي إنقاذ أمريكيين إلى تركيا

منذ 40 دقيقة
البيت الابيض

البيت الابيض

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ذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بصدد إرسال فريقي بحث وإنقاذ يضم كل منهما 79 فردا لمساعدة المسؤولين الأتراك في التعامل مع تداعيات الزلزال الذي أدى إلى مقتل أكثر من 2400 شخص في تركيا وسوريا.

وكتب الرئيس الاميركي جو بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “طلبت من أجهزتي أن تواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيّا كانت”.

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن الولايات المتحدة تقدم المساعدة بالفعل بعدما ضرب زلزال قوي وسط تركيا وشمال غرب سوريا.

وأضاف بلينكن في بيان “استجابتنا الأولية لمساعدة تركيا جارية والمنظمات الإنسانية المدعومة أميركيا في سوريا تتعامل مع تداعيات الزلزال في أنحاء البلاد. عازمون على بذل كل ما بوسعنا لمساعدة المتضررين من هذه الزلازل على مدى الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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