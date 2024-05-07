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البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا بأن عملية رفح ستكون محدودة

منذ ساعة واحدة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن عمليتها في رفح ستكون محدودة وتهدف إلى منع تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة.

وأضاف كيربي أن المحادثات بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار استؤنفت في القاهرة اليوم الثلاثاء بحضور مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، متوقعا أن يتمكن الجانبان من سد الفجوات المتبقية.

وسبق أن قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن العملية العسكرية بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة ستستمر لحين القضاء على قوات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المنطقة أو أن تسلم الحركة أحد الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم.

وأضاف في بيان “ستستمر هذه العملية حتى نقضي على حماس في منطقة رفح وفي قطاع غزة بأكمله أو حتى عودة أول رهينة”.

    المصدر :
  • رويترز

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