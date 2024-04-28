البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على بحث مخاوف واشنطن قبل أي تحرك نحو رفح

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (الأحد 28-4-2024) إن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف كيربي لشبكة (إيه.بي.سي) إن إسرائيل بدأت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس جو بايدن بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة.

في سياق متصل، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، كاشفا أن إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع قطاع غزة ومحذرا من أن الوضع في القطاع مؤسف للغاية.

وقال عباس “إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني”، وأضاف “لا بد من حل سياسي يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية مستقلة”.

كما عبر عباس عن خشيته من انتقال آلة الحرب والتهجير إلى الضفة الغربية وقال “أخشى أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن”. وتابع “لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين خارج إطار وطنهم”.

كما ناشد عباس أمريكا بالإيعاز أو الطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، وقال “أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة”.