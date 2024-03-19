الثلاثاء 9 رمضان 1445 ﻫ - 19 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البيت الأبيض: اجتماع أمريكي إسرائيلي بشأن رفح مطلع الأسبوع المقبل

منذ دقيقة واحدة
دبابة إسرائيلية

دبابة إسرائيلية

A A A
طباعة المقال

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سيجتمعون في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة. وأشارت إلى وجود مخاوف كبيرة إزاء تقارير عن مجاعة وشيكة في غزة.

وأضافت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال فريق رفيع المستوى يضم مسؤولين من الجيش والمخابرات والعاملين في المجال الإنساني إلى واشنطن لإجراء مناقشات موسعة في الأيام المقبلة.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن التفاصيل ما زالت قيد الإعداد، لكن من المرجح أن يعقد الاجتماع أوائل الأسبوع المقبل.

وقالت إن البيت الأبيض حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهود للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أن حذر تقرير للأمم المتحدة يوم الاثنين من أن القطاع الفلسطيني سيواجه مجاعة على الأرجح في مايو أيار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سبيس إكس
سبيس إكس تخطط لبيع وصلات اتصال الليزر بالأقمار الصناعية تجاريا
جو باروني
وفاة "جو باروني" المدير العام لفيورنتينا بعد تعرضه لأزمة قلبية
الأمم المتحدة تطلق تحذيرا بعد تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في 2023
الأمم المتحدة تطلق تحذيرا بعد تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في 2023

الأكثر قراءة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
الشرطة الأمريكية
لبناني معتقل في أمريكا يعترف بانتمائه لحزب الله.. هذا ما كنت سأفعله في نيويورك!
جبران باسيل​
باسيل يناشد القوات والكتائب والمفتي ونصر الله وبري وجنبلاط.. ما الذي يؤرقه!؟