البيت الأبيض: ادارة بايدن تركز على إبقاء أسعار النفط منخفضة

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على إبقاء أسعار النفط منخفضة، وذلك بعد أن قرر أعضاء تحالف أوبك+ زيادة إضافية في إنتاج النفط قدرها 100 ألف برميل يوميا، وهي كمية قال محللون إنها تمثل إهانة بعد زيارة بايدن إلى السعودية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين “ما نركز عليه هو إبقاء تلك الأسعار منخفضة… كنا نريد أن نرى بعض الزيادة في الإنتاج قبل أن أعلنا عن الرحلة وقد شهدنا ذلك فعلا في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران).”

هذا وقد اعلن البيت الابيض سابقاً ان إن فحوصات كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء جاءت إيجابية مجددا، مشيرا إلى أن الفحوصات أجريت بعد انتهاء بايدن من تمرينات بدنية خفيفة.

وأضاف أوكونور أن بايدن ما زال يشعر بأنه بخير وأنه ليس مصابا بالحمى، مشيرا إلى أن الرئيس لا يزال يعاني من سعال عرضي ولكن بوتيرة أقل مما كان عليه يوم الثلاثاء.