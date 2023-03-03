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البيت الأبيض: التقارير عن تسمم تلميذات مدارس في إيران "مقلقة للغاية"

منذ 47 دقيقة
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قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين (الخميس 2-3-2023) إن التقارير حول تسمم تلميذات مدارس في إيران “مقلقة للغاية” وإن العالم يحتاج لأن يعرف السبب.

تعرضت مئات الفتيات الإيرانيات في مدارس مختلفة لإصابات “بسموم خفيفة” خلال الأشهر الأخيرة، حسبما قال وزير الصحة الإيراني، فيما أشار بعض السياسيين إلى احتمال أن يكون قد تم استهدافهن من قبل جماعات دينية معارضة لتعليم الفتيات.

وكانت المتحدثة باسم لجنة الصحة البرلمانية في إيران، زهراء شيخي، قد قدرت الأربعاء الماضي، إصابة نحو 800 طالبة في مدينة “قم” منذ تسجيل أولى حالات التسمم عبر الجهاز التنفسي، في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، و400 في بروجرد (غربا).

وأظهرت نتائج فحوصات السموم التي توصلت إليها وزارة الصحة، ونقلها نائب، أن المادة السامة المستخدمة في “قم” تتكون بشكل خاص من غاز النيتروجين N2، المصنوع بشكل أساسي من النيتروجين والمستخدم في الصناعة أو كسماد زراعي.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، للصحافيين إن السلطات ما زالت تحقق مع “المسؤولين المحتملين” عن حالات التسمم، لكن لم يتم توقيف أي أحد حتى الآن.

وأضاف وحيدي: “حتى الآن ليس لدينا تقرير نهائي يشير إلى استخدام مادة معينة ذات طبيعة سامة” لتسميم الطالبات.

    المصدر :
  • رويترز

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