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البيت الأبيض: الحقيقة مرعبة

2 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2021 8:38 صباحًا
أمريكا الأولى عالميا في قائمة كورونا

أمريكا الأولى عالميا في قائمة كورونا

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قال البيت الأبيض، إن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 700 ألف حالة، يعد الحقيقة الصادمة والمرعبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، ردا على هذا الأمر: “هذا عدد صادم ومرعب للأرواح التي تمت خسارتها جراء الجائحة. الناس خسروا أقرباءهم ووالديهم وأجدادهم وجداتهم وفي كثير من الأحوال أطفالهم”.

وتابعت بساكي: “أعتقد أن الرئيس أكد مرارا أنه يشعر بمسؤولية بالغة عن كلما يحدث في بلادنا، بما في ذلك عن كفاحنا المستمر ضد كوفيد-19. لهذا السبب بالذات هو مركز على هذا الأمر، إنه يمثل أولوية أساسية بالنسبة إليه منذ أول يوم لرئاسته”.

وسبق أن أفادت وكالة “رويترز”، الجمعة، بتجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في الولايات المتحدة مستوى 700 ألف حالة.

وذكرت “رويترز”، استنادا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميا، ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.

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