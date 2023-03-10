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البيت الأبيض: الردع السعودي أتى بإيران إلى طاولة المفاوضات

منذ ساعة واحدة
جون كيربي

جون كيربي (رويترز)

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ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي (الجمعة 10-3-2023) أن السعودية أبقت واشنطن على اطلاع بشأن محادثاتها مع إيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية لكن الولايات المتحدة لم تشارك فيها بصورة مباشرة.

وقال كيربي إن خارطة الطريق التي أُعلنت اليوم كانت فيما يبدو نتيجة لعدة جولات من المحادثات التي عُقد بعضها في بغداد وسلطنة عمان، موضحا أن الولايات المتحدة أيدت هذه العملية باعتبار أنها تسعى لإنهاء الحرب في اليمن وما وصفه بالعدوان الإيراني.

وأضاف “السعوديون أبقونا بالفعل على اطلاع بشأن هذه المحادثات التي كانوا يجرونها، تماما مثلما نبلغهم بأنشطتنا، لكننا لم نشارك بصورة مباشرة”.

وعبر عن اعتقاد البيت الأبيض بأن الضغط الداخلي والخارجي، الذي تضمن ردعا سعوديا فعالا لهجمات إيران ووكلائها، أتى بإيران في نهاية الأمر إلى طاولة المفاوضات.

وقال “ندعم أي جهود من شأنها تخفيف حدة التوترات هناك وفي المنطقة. نعتقد أن هذا في مصلحتنا، وهو شيء عملنا عليه من خلال مزيجنا الفعال من الردع والدبلوماسية”.

وبالنسبة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، قال كيربي “غير واضح إن كان هذا الترتيب له تأثير على ذلك أو يهدف للتعامل معه، لكننا نواصل بلا شك دعم التطبيع”.

    المصدر :
  • رويترز

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