البيت الأبيض: الكرملين لديه تاريخ طويل من اغتيال المعارضين

كاد البيت الأبيض الثلاثاء أن يقول إن الكرملين مسؤول عن وفاة يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الذي يُعتقد أنه قُتل في حادث تحطم طائرة غامض الأسبوع الماضي.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض “نعلم جميعا أن الكرملين لديه تاريخ طويل من اغتيال المعارضين”.

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال بلينكن في بيان إن الحزمة تشمل معدات إضافية لإزالة الألغام وصواريخ للدفاع الجوي وذخيرة للمدفعية وأكثر من ثلاثة ملايين علبة ذخيرة للأسلحة الصغيرة.